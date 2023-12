Bonner Stadtentwicklung Rat stimmt Verkauf des Viktoriakarrees zu

Der Bonner Stadtrat hat nun auch dem Verkauf städtischer Flächen im Viktoriakarree ans Land NRW zugestimmt, wenn auch unter bestimmten Voraussetzungen. In nicht-öffentlicher Sitzung am Montagabend hat eine Mehrheit gegen die Stimmen von Bürger Bund Bonn, Linke und Rheingrün beschlossen, dass der Verkauf nur dann erfolgt, wenn in umgekehrter Richtung der Ankauf des ehemaligen Landesbehördenhauses durch die Stadt in trockenen Tüchern ist. Sollte das nicht geschehen, würde die Stadt den Viktoriakarree-Vertrag nicht beurkunden und mit dem Land stattdessen über eine Abgabe in Erbpacht verhandeln. So blieben die Grundstücke auf lange Sicht im Eigentum der Stadt.