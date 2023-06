Bonner Bundesviertel Rat will mehr Wohnungen im Asbeck-Neubau

Aus der Vorlage geht des Weiteren hervor, dass in einem zweiphasigen Wettbewerbsverfahren in einem ersten Schritt mindestens 15 Planungsbüros Vorschläge skizzieren sollen. Die Kosten habe der Investor zu tragen. Das Plangebiet sei größtenteils bereits versiegelt. Das Gebiet liege nicht in einer Kaltluftschneise. Mit Blick auf das von der Stadt ausgerufene Ziel, bis 2035 klimaneutral zu sein, seien im weiteren Verfahren die Energieversorgung und Gebäudebegrünung in den Blick zu nehmen. Unter dem Gebäude soll eine Tiefgarage mit Stellplätzen für Autos und Fahrräder entstehen. Wie viel Wohn- und Nutzfläche entstehen wird, ist abhängig vom Wettbewerbsverlauf.