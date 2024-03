Geplanter Um- oder Neubau Ratsmehrheit will beim Stadthaus das alte Planungsrecht nicht anrühren

Sämtliche Varianten sollen, so der mehrheitlich beschlossene interfraktionelle Antrag, auf der heutigen bebauten Fläche umgesetzt werden, also im Rahmen des bestehenden Bebauungsplans geprüft werden. Die Aufstellung eines neuen B-Planes koste zu viel Zeit, so die Begründung. Auch stelle sich die Frage, ob man bei einer Neuaufstellung des Bebauungsplans überhaupt noch einmal in dem Umfang dort so bauen könnte, erläuterte SPD-Ratsfrau Fenja Wittneven-Welter dem GA auf Nachfrage.