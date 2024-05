Brassertufer in Bonn Junge Frau prügelt auf 18-Jährige ein

Eine 18-Jährige ist in der Nacht zu Samstag am Brassertufer in Bonn Opfer einer brutalen Attacke geworden. Bei der Angreiferin handelt es sich ebenfalls um eine junge Frau. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll die Täterin die 18-Jährige mit der Faust auf die Nase geschlagen sowie auf die dann am Boden liegende junge Frau weiter eingeschlagen haben.