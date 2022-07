43-Jährige leicht verletzt : Jugendlicher entreißt Frau in Tannenbusch die Handtasche

Tannenbusch Ein Jugendlicher hat einer Frau nahe der Haltestelle Tannenbusch-Süd die Handtasche entrissen. Dabei wurde die 43-Jährige leicht verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Jugendlicher hat einer Frau am Dienstagabend in Bonn-Tannenbusch ihre Handtasche entrissen und sie hierbei leicht verletzt. Die 43-jährige Frau lief gegen 20.50 Uhr von der Bahnhaltestelle Tannenbusch Süd über die Hohe Straße in Richtung des Lievelingswegs, als der Räuber sich ihr von hinten näherte und an der Handtasche riss, teilte die Polizei mit. Da die Frau zunächst an der Handtasche festhielt, stürzte sie zu Boden und zog sich so leichte Verletzungen zu. Der Jugendliche rannte mit der Handtasche in Richtung der Bahngleise davon.