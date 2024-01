Überfall auf Südstadt-Tankstelle Polizei Bonn veröffentlicht Täterbeschreibung nach Raubüberfall

Am Samstagabend, 6. Januar, hat sich an einer Tankstelle an der Reuterstraße in der Bonner Südstadt ein Raubüberfall ereignet. Gegen 21 Uhr hat ein Mann laut Polizei den Kassenraum der Tankstelle betreten. Er bedrohte die Kassiererin und zwang sie, ihm das Geld aus der Kasse zu geben. Anschließend floh er in Richtung Kessenich.