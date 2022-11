Opfer wehrt sich und wird verletzt : Räuber greifen 26-Jährigen in Bonn wegen seiner Halskette an

Räuber greifen 26-Jährigen in Bonn wegen seiner Halskette an

Bonn Am Berliner Platz versuchten zwei Täter, einem Mann die Halskette zu stehlen. Der 26-jährige setzte sich zur Wehr und wurde mit einer Glasflasche verletzt.

In der Nacht zu Sonntag versuchten zwei Unbekannte gegen 2.05 Uhr am Berliner Platz in Bonn, einen 26-Jährigen zu berauben. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei sprachen die Täter den 26-jährigen Mann und seine 24-jährige Begleiterin an und fragten nach einer Zigarette. Einer der beiden Täter soll daraufhin den 26-Jährigen an der Schulter festgehalten und ihm seine Kette vom Hals gerissen haben.