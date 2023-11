Razzia in Bonn Ermittlungen wegen Bestechlichkeit schlagen hohe Wellen bei den Stadtwerken

Hohe Wellen haben die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Bonn gegen die Stadtwerke Bonn (SWB) unter den Mitarbeitern des Konzerns geschlagen, wie der GA erfuhr. Es geht um den Anfangsverdacht der Bestechlichkeit im Zusammenhang mit Auftragsvergaben im Verkehrsbereich an Dritte. Nach einer Razzia bei den SWB und einem in Frage kommenden Partner-Transportunternehmen sowie in privaten Räumen von Beschäftigten werten die Ermittler nun die beschlagnahmten Unterlagen aus.