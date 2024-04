Razzia gegen Schleuserbande Polizei durchsucht Wohnungen in Bonn und Swisttal

Am Tag nach der Großrazzia in acht Bundesländern gegen eine international agierende Schleuserbande ist der Einsatz am Donnerstag mit weiteren Durchsuchungen fortgesetzt worden. 116 weitere Wohnsitze in diversen Städten in NRW sollten durchsucht werden, wie die Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen und die Bundespolizei mitteilten. Die Adressen sollen gegenüber den Behörden nur zum Schein angegeben worden sein, um für angebliche ausländische Fachkräfte unerlaubt Aufenthaltserlaubnisse zu erlangen, wie es hieß.