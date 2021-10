Razzia : 200 Polizisten durchsuchen Wohnungen von Bonner Drogenbande

Bonn Mit einem Großaufgebot und zahlreichen Durchsuchungen ist die Bonner Polizei gegen eine Drogenbande vorgegangen. Der Schwerpunkt lag dabei in Dransdorf. Auch Minderjährige soll die Bande für Drogendeals eingesetzt haben.

Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften und Durchsuchungen in zahlreichen Wohnungen ist die Bonner Polizei gegen den organisierten Drogenhandel vorgegangen. 200 Beamte der Polizei haben am Mittwoch 19 Wohnungen in Bonn, Bornheim, Siegburg, Essen und Neuwied durchsucht. Mit elf Razzien lag der Schwerpunkt dabei in Bonn-Dransdorf.