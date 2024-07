100 Polizeibeamte im Einsatz Drei Festnahmen bei Drogen-Razzia in Tannenbusch

Bonn-Tannenbusch · Die Bonner Polizei hat am Donnerstagmorgen drei mutmaßliche Drogendealer in Bonn-Tannenbusch festgenommen. Fünf Wohnungen in Tannenbusch und in Wesseling wurden vorher von rund 100 Einsatzkräften durchsucht.

18.07.2024 , 15:56 Uhr

Immer wieder kommt es in Tannenbusch zu Razzien im Drogenmillieu, wie hier 2018 (Archivbild). Foto: Nicolas Ottersbach