Razzia in Bonn : Bande soll Unfälle provoziert und bei Versicherungen abkassiert haben

Razzia in Bonn

Bonn Eine neunköpfige Bande um einen Mann aus Bonn, darunter ein Rechtsanwalt und ein Kfz-Sachverständiger, soll gezielt Verkehrsunfälle provoziert und dann Versicherungsbetrug begangen haben. Die Polizei hat am Dienstag acht Wohnungen durchsucht.

Wie die Polizei Bonn mitteilte, durchsuchten Verkehrsermittler am frühen Dienstagmorgen acht Wohnungen in Bonn und Königswinter. Zeitgleich wurden weitere Wohnungen in Köln und Asbach durchsucht. Anlass der Durchsuchungen war ein Verfahren wegen des Verdachts des Versicherungsbetruges nach provozierten Verkehrsunfällen gegen insgesamt neun Beschuldigte.