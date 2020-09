Durchsuchungen in Tannenbusch und Alfter : Bonner Polizei geht mit Razzien gegen Drogenhandel vor

In Tannenbusch, Alfter und weiteren Städten in der Region hat die Polizei am Dienstagmorgen zahlreiche Wohnungen durchsucht. Foto: Axel Vogel

Bonn Im Tannenbusch und Alfter sind am Dienstagmorgen zahlreiche Wohnungen durchsucht worden. Die Polizei geht damit gegen Drogenhandel vor. Auch in weiteren Städten in der Region gab es vereinzelt Razzien.



Die Bonner Polizei ist am Dienstagmorgen mit einer großangelegten Razzia gegen Drogenhandel im Einsatz. Dabei wurden zahlreiche Wohnungen in Tannenbusch und Alfter durchsucht. Auch in Meckenheim und Königswinter gab es Durchsuchungen. Der Polizeieinsatz dauert zurzeit noch an.

Wie Polizeisprecher Simon Rott am Morgen mitteilte, waren Zivilfahnder und Beamte der Einsatzhundertschaften aus Bonn und Köln sowie Rauschgiftspürhunde im Einsatz. Insgesamt werden demnach 15 Objekte zeitgleich ab 6 Uhr durchsucht. Der Schwerpunkt liegt dabei mit sieben Wohnungen in Tannenbusch und vier in Alfter.

Weitere Angaben zum Einsatzgeschehen, zu möglichen Verhaftungen oder Sicherstellungen machte Rott zunächst nicht.

