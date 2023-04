RB26 von Bad Godesberg nach Bonn Frau sticht in Regionalbahn auf Zugbegleiterin ein

Die Kundenbetreuerin hatte nach Erkenntnissen der Polizei in fürsorglicher Absicht eine apathisch wirkende Passagierin angesprochen, die Alkohol mitführte. Im weiteren Verlauf soll die Frau mit einem Messer oder einem anderen spitzen Gegenstand auf die Zugbegleiterin losgegangen sein. Das Opfer wurde an der Schläfe und am Bauch getroffen und musste nach erheblichem Blutverlust mit dem Rettungswagen in ein Bonner Krankenhaus gebracht werden. Polizeikräfte nahmen die mutmaßliche Täterin als psychisch labil in Gewahrsam und brachten sie in eine psychiatrische Klinik.