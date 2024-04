Bonn und Bornheim betroffen RB48 fährt ab Montag wochenlang nur eingeschränkt

Von montags bis freitags entfallen die Verstärkerfahrten in der Hauptverkehrszeit zwischen Köln Hauptbahnhof und Bonn Hauptbahnhof. An den Wochenenden und an Feiertagen entfällt jede Fahrt der RB48 zwischen Köln Hauptbahnhof und Bonn-Mehlem. Eine Ausnahme bildet das Wochenende von Rhein in Flammen in Bonn. In der Nacht auf Sonntag, 5. Mai, sollen mehrere Fahrten der RB48 auch auf diesem Abschnitt stattfinden. Im Anschluss wird die Linie RB48 bis zum 18. Juli weitestgehend eingestellt. Grund dafür sind die Bauarbeiten für die S13 auf der rechten Rheinstrecke. Dann kann die RB48 aufgrund von Umleitungskapazitäten nicht auf der linksrheinischen Seite fahren.