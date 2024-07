Pendler und Bahnunternehmen berichten Warum es derzeit Ausfälle, Verspätungen und vollen Züge beim RB48 gibt

Die Linie RB48 ist seit April das Sorgenkind und wird es auch noch einige Monate bleiben. Die Regionalbahn verkehrt wochentags zwischen Bonn Hauptbahnhof und Köln Hauptbahnhof lediglich in den Nachtstunden zwischen Mitternacht und fünf Uhr morgens, die Fahrten in den Stoßzeiten fallen ganz aus – ebenso wie die Linie am Wochenende, die bis nach Mehlem fährt. Vom 13. September bis 11. Oktober wird es noch schlimmer: Denn dann kommen Bauarbeiten hinzu, die dafür sorgen, dass zwischen Köln und Mehlem kaum noch ein RB48 fährt. „Zusätzlich entfallen vom 19. September bis 5. Oktober alle Fahrten ab Leverkusen-Manfort bis Bonn-Mehlem“, teilt National Express mit. Erst ab Anfang November soll es wieder besser laufen – mit Einschränkungen durch Baustellen müsse aber weiterhin gerechnet werden.