Verteilung an Secondhand-Shops Start-up holt in Bonn Altkleider mit E-Lastenrad ab

Wer in Bonn seine alten Klamotten kostenlos abgeben will, hat seit Kurzem eine neue Möglichkeit, das ohne großen Aufwand zu erledigen. Das Hamburger Start-up Recyclehero holt im Rahmen seines Geschäftsmodells Altkleider mit dem E-Lastenrad bei Privathaushalten ab und will sein Angebot auch in Bonn weiter etablieren. Recyclehero ist bereits seit Längerem in anderen Städten wie Köln, Frankfurt und München präsent. Da das Angebot, laut Nadine Herbrich, Mitgründerin von Recyclehero, in Köln erfolgreich ist, hofft man, dass es auch in Bonn viele Abnehmer gibt.