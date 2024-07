Jogginghose, Ausschnitt und religiöse Symbole Bonner Gewerkschaft fordert klare Regeln für Schulbekleidung

Mit einer schriftlichen Anfrage hat sich das Bonner Leitungsteam der Bildungsgesellschaft GEW an das Schulministerium in NRW und die zuständige Bezirksregierung in Köln gewandt. Das Thema: Kleiderordnungen an Schulen. „Immer wieder hört man von Schulen, dass diese ihren Schülerinnen und Schülern bestimmte Kleidung verbieten“, heißt es einleitend in dem Brief. Neben unklaren Regeln zu Jogginghosen und Miniröcken bereitet der Gewerkschaft die Zunahme von religiösen Symbolen seit dem Überfall der Hamas auf Israel Sorgen.