GA gelistet Was man bei Regen in Bonn unternehmen kann

Der Botanische Garten in Poppelsdorf ist nicht nur an sonnigen Tagen ein Ausflug wert. Hier stehen auch Gewächshäuser, in denen Besucher sich auf 2500 Quadratmetern Pflanzen aus aller Welt anschauen können. Die Namen der unterschiedlichen Häuser versprechen einen spannenden Rundgang: Regenwaldhaus, Monsunhaus, Wüstenhaus oder Mittelmeerhaus. Dieser Rundgang durch ein Pflanzenparadies aus den Regenwäldern und Wüsten der Tropen und Subtropen ist nicht nur überdacht, sondern bietet auch - angepasst an die jeweiligen Pflanzen - einen klimatischen Wechsel. So wird der faszinierende Anblick in einigen Räumen von einer angenehmen Wärme begleitet.