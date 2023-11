Starke Regenfälle in Bonn Steigt der Rheinpegel wieder?

Am Montagvormittag liegt er bei 5,15 Metern und somit unter der Hochwassergrenze. Die Regenfälle, die laut dem in Bonn ansässigen Wetterdienst Wetter Online den ganzen Montag anhalten sollen, werden keine Auswirkungen auf den Rheinpegel haben. „Was in Bonn vom Himmel kommt, ist nicht entscheidend“, sagt der Meteorologe Björn Goldhausen von Wetter Online. Entscheidend sei, ob es in den angrenzenden Mittelgebirgen Regenfälle gebe - und das sei nicht prognostiziert.