Am Busbahnhof : Stadt Bonn hat bunten Zebrastreifen eingeweiht

In Manier der Beatles schreiten hier (v.l.) Thomas Feldmeyer, Andreas Schmich, Carsten Sperling, Jochen Reeh-Schall und Katja Dörner über den neuen Zebrastreifen. Der FDP-Bezirksverordnete Elmar Conrads-Hassel stieß etwas später hinzu. Foto: Philipp Königs

Bonn Nach langen Diskussionen ist es so weit: Die Stadt Bonn hat den bunten Zebrastreifen am Hauptbahnhof eingeweiht, der kein echter Zebrastreifen ist, und will damit ein Zeichen der Solidarität setzen.

Medienauflauf, wo ihn keiner vermutet: Das Interesse von Fernsehen, Rundfunk und schreibender Zunft war groß, als am Donnerstagmittag im Beisein von Oberbürgermeisterin Katja Dörner ein Zebrastreifen in den Farben eines Regenbogens auf der Maximilianstraße eingeweiht wurde. So groß übrigens, dass ein zufällig vorbeischreitender Passant die Frage aufwarf, ob der Bundeskanzler noch zu erwarten sei.

Dörner sagte bei strahlendem Sonnenschein und kühlen Temperaturen: „Wir wollen mit dem Regenbogen-Zebrastreifen ein sichtbares Zeichen für Solidarität und Wertschätzung der queeren Community in Bonn setzen.“ Die Regenbogenfahne steht für die Vielfalt von Schwulen und Lesben in aller Welt. Das Zeichen der LBGT-Bewegung (Abkürzung für: lesbisch, schwul, bisexuell und transgender) hat nun also die Transformation von der Standarte auf den Asphalt geschafft.

Antrag aus dem Jahr 2021

Bonns Bezirksbürgermeister Jochen Reeh-Schall zeigte sich froh, dass es nach langem „Ob und Wo“ jetzt „endlich“ geklappt habe mit dem auffälligen Zebrastreifen. Vom ersten Anlauf bis zur Umsetzung hat es schließlich etwas gedauert. Es waren Frank Fremerey, Karin Langer (beide Volt), Thomas Fahrenholtz (parteilos), Brigitta Poppe-Reiners (Rheingrün) und Elmar Conrads-Hassel (FDP), die das bunte Farbenspiel am Zentralen Busbahnhof im Jahr 2021 beantragt hatten und dafür letztlich eine Mehrheit in der Bezirksvertretung fanden. Klar war schon damals, dass dem farbenfrohen Zebrastreifen erst der Weg geebnet werden musste. Grundvoraussetzung war die Anfang des vergangenen Jahres vollzogene Kappung des Cityrings vor dem Hauptbahnhof.

Denn um einen „echten“ Zebrastreifen handelt es sich nicht, sondern nur um eine farbige Markierung. Will heißen: Die Fußgänger haben durch das Zeichen keinen Vorrang im Sinne der Straßenverkehrsordnung. Möglich war die Gestaltung also erst nach dem Abbinden. Seit dieser Zeit gehört die Maximilianstraße zwischen Wesselstraße und Poller vor dem Hauptbahnhof offiziell der Fußgängerzone an. Was wiederum bedeutet, dass sowohl Radfahrer als auch die wenigen Kraftfahrzeuge wie Lieferwagen dort ohnehin auf die Fußgänger Rücksicht zu nehmen haben.

Die Regenbogen-Markierungen hat die in Lessenich ansässige Firma Asphalt-Art angefertigt und aufgeklebt. Sie erfüllten alle notwendigen Voraussetzungen, seien rutschfest und wetterbeständig, sagte deren Geschäftsführer Andreas Schmich. Und auf zwei der Streifen ist sogar die Bönnsche Losung „Freude. Joy. Joie. Bonn.“ zu lesen.

„Beatles 2.0“

Schmich war es auch, der zur Freude der Bildjournalisten auf die Idee kam, alle Anwesenden in Manier der Beatles im Gleichschritt über die Straße zu jagen (Albumcover Abbey Road von 1969). Die Oberbürgermeisterin und Reeh-Schall machten ebenso mit wie Carsten Sperling vom Ordnungsamt. Freidemokrat Elmar Conrads-Hassel ließ sich diese Gelegenheit auch nicht entgehen. Wie Andrea Schulte aus dem Presseamt vor Ort sagte, sei die Stadt schon in Überlegungen, einen weiteren Standort für einen zweiten Regenbogen-Überweg zu finden.