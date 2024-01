Veranstaltung im Münster Regisseur berichtet von seiner Kokain-Abhängigkeit

13 Menschen sind im vergangenen Jahr in Bonn an den Folgen ihrer Drogenabhängigkeit gestorben. Das zeigt ein Blick in die vorläufige Polizeistatistik. Das sind deutlich weniger als im Vorjahr noch unter den Bedingungen der Pandemie. Aber es ist kein Grund zur Entwarnung. „Es könnte sein, dass noch einzelne Fälle nachträglich dazukommen“, sagt Polizeisprecher Michael Beyer.