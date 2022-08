Trotz voller Züge : Reisende wünschen sich eine Fortführung des Neun-Euro-Tickets

Bonn Drei Monate lange konnte der ÖPNV bundesweit für neun Euro pro Monat genutzt werden. Am Mittwoch läuft das Angebot aus. Wir haben am Bonner Hauptbahnhof Reisende gefragt, wie sie das Ticket bewerten.

Wenig ÖPNV auf dem Land

Die Ausfälle und Probleme der Züge beschäftigten auch Walter Nothdurft. „Die Züge waren voll, hatten Verspätungen und es gab andauernd Umleitungen“, das berichtet er von seinen Reisen. Der 75-jährige Rentner aus Hildesheim besuchte am Montag seine Enkel in Bonn. Statt nur fünf Stunden war er siebeneinhalb Stunden unterwegs. Er fährt sonst viel Auto, hat es aber jetzt wegen des Neun-Euro-Tickets häufiger stehen gelassen. „Die Strecke aus Hildesheim bin ich vorher immer mit dem Auto gefahren“, erzählt er. Auch er würde 50 Euro für einen Ticketnachfolger zahlen, aber nur, wenn das Ticket deutschlandweit gelte.

Jule Maaß, 43, kommt eigentlich aus dem Schwarzwald und hat sich das Neun-Euro-Ticket gar nicht erst gekauft: „Bei mir in der Nähe gibt es nicht genug ÖPNV. Das hätte sich nicht gelohnt.“ Früher wohnte sie in Bonn, hier hätte sie sich das Ticket definitiv zugelegt. Damit ist sie kein Einzelfall. Der Verband deutscher Verkehrsunternehmen und die Deutsche Bahn befragten in den vergangenen drei Monaten jede Woche 6000 Menschen zum Neun-Euro-Ticket. Dabei kam heraus, dass unter den Befragten umständliche Verbindungen einer der Hauptgründe waren, um das Ticket nicht zu kaufen. Im ländlichen Raum seien die Verkaufszahlen nur halb so hoch gewesen, wie in der Stadt.