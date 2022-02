Urteil in Bonn : Bonner Reiseanbieter nach PCR-Testpflicht verklagt

Urteil in Bonn

Bonn Ein Paar aus Hessen wollte von seinem Bonner Reiseveranstalter das Geld zurück, nachdem es wegen der Pandemie einen Aufenthalt in Sachsen-Anhalt absagen musste. Das Gericht gibt den beiden großenteils recht.

Es hätte ein Pärchenurlaub nach den Tagen des ersten Lockdowns werden sollen: Der Kläger und seine Frau wollten mit einem befreundeten Paar einige goldene Oktobertage in einem Wellnesshotel in Sachsen-Anhalt verbringen. Im Sommer waren die Infektionszahlen zunächst niedrig. Je weiter der Herbst allerdings fortschritt, desto mehr Regionen wurden zu Risikogebieten erklärt. Und als ein solches galt plötzlich auch das Heimatland des Klägers.

Hessen benötigten nun als Voraussetzung für einen Urlaubsaufenthalt in Sachsen-Anhalt einen negativen PCR-Test. Schnelltests waren zu diesem Zeitpunkt noch keine Option. Von der neuen Sachlage habe er erst erfahren, als er kurz vor der geplanten Abfahrt das Hotel angerufen habe, so der Kläger. Weil er in der verbleibenden Zeitspanne keinen PCR-Test mehr habe realisieren können, habe man schweren Herzens auf die Abreise verzichtet.