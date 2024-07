Haftstrafe Reitlehrer missbrauchte seine Schülerin sexuell

Für den Reitlehrer war das Urteil gestern ein böses Erwachen: Denn die Bonner Jugendschutzkammer hat völlig überraschend den 68-Jährigen wegen sexuellen Missbrauchs und Beleidigungen in 13 Fällen in Haft geschickt. Zweieinhalb Jahre Gefängnis für das, was der Angeklagte über zwei Jahren einem 15-jährigen, pferdevernarrten Mädchen angetan hat. Dabei schien das Ergebnis des Strafprozesses schon seit einer Woche „irgendwie klar“ zu sein: Die Oberstaatsanwältin hatte nach dem Geständnis des Angeklagten eine zweijährige Bewährungsstrafe gefordert, auch die Nebenklagevertreterin, die das heute 19-jährige Opfer im Prozess vertreten hat, hatte keine schärfere Sanktion beantragt. Die Geschädigte schien damit einverstanden.