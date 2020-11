Kirche in Bonn : Rendantur Süd zieht in das ehemalige Postbank-Haus an die Ollenhauer Straße

Rendantur Süd zieht in das ehemalige Postbank-Haus an die Ollenhauer Straße

Bonn Das Erzbistum Köln mietet rund 1900 Quadratmeter zur Zusammenlegung verschiedener Verwaltungsbereiche an. Konzentrationsbestrebungen schreiten damit weiter voran.

Auf der Suche nach einem neuen Standort für seine Verwaltungsbereiche ist das Erzbistum Köln in Dottendorf fündig geworden. In einem Bürogebäude an der Ollenhauer Straße 4 sollen auf rund 1900 Quadratmeter Fläche künftig mehrere Verwaltungsbereiche der Regionalrendantur Süd zusammengeführt werden. In dem Gebäude war zuvor die Postbank untergebracht.