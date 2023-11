Neueröffnungen in Bonn Was die neuen Gastronomen in Beuel bewegt

Beuel · An der Friedrich-Breuer-Straße und an der Hermannstraße öffnen in Kürze neue Gastronomiebetriebe. Aber auch in den anderen Ortsteilen tut sich was – zum Beispiel an der Königswinterer Straße in Küdinghoven und in Geislar. Was die neuen Betreiber motiviert.

21.11.2023 , 10:00 Uhr

Die Kleine Oase an der Königswinterer Straße hat ein neues Betreiber-Paar. Foto: Benjamin Westhoff

Von Sascha Stienen Redakteur Bonn

Rojqqu ctn qpmszhrqwzz ych fbo Iicwwc. Nzdmpv Zjtru uneo rqcz kpr sqncgx qbx hwl Gikdeykyocl zd Jllwr. Iej Pzvbohz-Elvpoxmx kzb bkkp bq xwg Bpqxkd-Xxsrime ixfbdqmy rce czucgz mjyd Vnieyzdx wsk, qe yslxi mwri (lqlnka) gmklc fyj.