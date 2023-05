GA gelistet Diese Restaurants bieten den perfekten Rheinblick

Früher endete am nördlichen Rheinufer in Beuel die Fahrt der legendären Bröltalbahn. Züge halten am "Bahnhöfchen" seit 50 Jahren nicht mehr, doch die Gaststätte gibt es noch immer. Angeboten werden dort etwa hausgemachte Suppen, Salate, vegetarische Hauptgerichte wie mediterranes Ratatouille, Pfannkuchen mit Räucherlachs oder Schweineschnitzel nach Wiener Art. An Feiertagen und sonntags gibt es ab 9 Uhr außerdem ein Frühstücksbuffet.