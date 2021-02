Christoph 3 flog im vergangenen Jahr zu 971 Einsätzen : Retter aus der Luft seit 50 Jahren im Rheinland

Hangelar Christoph 3 war der erste Zivilschutz-Hubschrauber des Bundes, der vor 50 Jahren in den Dienst gegangen ist. Pilotinnen und Piloten der Bundespolizei Sankt Augustinstarteten 2020 vom Flughafen Köln/Bonn aus zu 971 Einsätzen.

Die Zivilschutz-Hubschrauber des Bundes sind 2020 zu etwas weniger Einsätzen abgehoben als noch im Vorjahr. Ein Grund war die Corona-Pandemie. „Die Mobilität ist im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen und die Unfallstatistik des Statistischen Bundesamtes bestätigt auch, dass die Zahl der Verkehrsunfälle deutlich abgenommen hat“, erklärte der Vizepräsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Thomas Herzog, am Dienstag in Köln. Weniger Unfälle bedeuteten natürlich auch weniger Einsätze für den fliegenden Rettungsdienst.

Die 18 orangefarbenen Hubschrauber, die an zwölf Luftrettungszentren in ganz Deutschland stationiert sind, flogen nach Angaben des Amtes im vergangenen Jahr 14 039 Einsätze, bei denen sie 4031 Patienten transportierten. Angeführt wird die Statistik von Hubschrauber „Christoph 29“ in Hamburg mit 1651 Einsätzen und „Christoph 17“ in Kempten mit 1500 Einsätzen. 2019 waren alle Hubschrauber zusammen noch auf 14 816 Einsätze gekommen.