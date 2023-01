Prozess in Bonn : Revision gegen Urteil im Fall des abgetrennten Kopfes

Prozess in Bonn

Bonn Das Bonner Landgericht hatte einen 39-jährigen Mann wegen Störung der Totenruhe verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hat Revision eingelegt, und zwar vorsorglich, um die Frist zu wahren.

Die Bonner Staatsanwaltschaft hat am Dienstag vor dem Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe Revision eingelegt gegen ein Urteil des Landgerichts Bonn vom vergangenen Freitag. Es geht um den spektakulären Fall des abgetrennten Kopfs, der im Juni 2022 vor dem Gerichtsgebäude abgelegt worden war. Ein 39-jähriger Obdachloser ist wegen Störung der Totenruhe und „beschimpfenden Unfugs“ mit dem Körper eines Verstorbenen zu anderthalb Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt worden .

Pietätsgefühl von Passenten verletzt

Passanten machten im Juni in Bonn einen grausamen Fund: Vor dem Eingang des Landgerichts lag ein menschlicher Kopf. Der Angeklagte schwieg beim Prozessbeginn am Montag

Störung der Totenruhe : Angeklagter schweigt im Prozess um abgetrennten Kopf zu den Vorwürfen Passanten machten im Juni in Bonn einen grausamen Fund: Vor dem Eingang des Landgerichts lag ein menschlicher Kopf. Der Angeklagte schwieg beim Prozessbeginn am Montag

Womit die Staatsanwaltschaft in Karlsruhe vorstellig wird, war gestern nicht zu erfahren. Mutmaßlicher Angriffspunkt zur Anfechtung des Urteils könnte sein, dass die Richter dem Angeklagten nicht mit letzter Sicherheit nachweisen konnten, dass er den Kopf seines an Tuberkulose gestorbenen Kumpels selbst abgeschnitten hatte. Es hätte auch ein anderer gewesen sein können, so die Kammer.