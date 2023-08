Angeblicher „Bevölkerungsaustausch“ Revolte Rheinland verteilt rechtsextreme Flugblätter in Bonn

In den vergangenen Monaten waren die Rechtsextremen schon mehrfach in Erscheinung getreten. So überklebten sie nachts den Regenbogen-Zebrastreifen am Bonner Hauptbahnhof mit den Farben schwarz-rot-gold. Die Folie wurde allerdings schon kurze Zeit später wieder von der Polizei entfernt. Ein andermal posierten sie mit Fackeln vor dem Bismarck-Turm in der Rheinaue. „Bisher beschränkt sich die Gruppe neben legalen Teilnahmen und Aktivitäten im Wesentlichen auf die Protestform des Zivilen Ungehorsam“, erklärte ein Sprecher des NRW-Verfassungsschutzes.