Hochwasser in Bonn und der Region Rheinpegel steigt über die Feiertage wieder

Wie es danach weitergehe, könne man noch nicht genau sagen - „ich mahne zu Beobachtung der Lage und zu Vorsicht“, so Brandt. Ein Pegelstand von sieben Metern nach den Feiertagen sei wahrscheinlich. Die großen Regenmengen in Bonn und im gesamten Rheineinzugsgebiet sollen vorerst nicht weniger werden. „Es ist eine kritische Lage, da die Böden komplett gesättigt sind. Da ist kein Spielraum mehr“, sagt Brandt. Wenn es „schlecht“ laufe, könne der Rhein in Bonn auf acht Meter oder mehr ansteigen. Auch an Sieg und Agger könnten Hochwasserlagen auftreten. Die erwartete Hochwasserlage ist bereits die dritte seit Mitte November, was laut Brandt eine außergewöhnliche Häufung sei.