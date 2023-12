Rheinpegel steigt Hochwasser schränkt Verkehr in Bonn ein

Am Rhein steigen die Wasserstände weiter an. Die Hochwasservorhersagezentrale erwartet den Höchststand für den Pegel Bonn am Samstag. Laut der aktuellen Prognose sollte sich die Stadt auf Wasserstände im Bereich von 6,80 bis 7,30 Metern vorbereiten. Am Donnerstagnachmittag stand der Pegel bei 6,36 Meter.