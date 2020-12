Rhein führt Niedrigwasser in Bonn : Rheinschiffer müssen ihre Fracht verringern

Bonn Der Rheinpegel liegt noch immer so niedrig, dass die Schiffer ihren Frachtraum oft nur zur Hälfte nutzen können. Niedriges Grundwasser ist eine der Ursachen. Auch der wenige Regen im November brachte keine Erleichterung.

Weil im November zu wenig Regen gefallen ist, bleiben auch die Flusspegel niedrig. Am Rhein hat das Auswirkungen auf die Schifffahrt. Besonders am Mittelrhein wird es eng, sagt Gewässerkundler Jörg Uwe Belz von der Bundesanstalt für Gewässerkunde in Koblenz. In Bonn liegt der Pegel derzeit bei 1,80 Meter.