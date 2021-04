Ursache noch unklar : Ölteppich lag auf dem Rhein in Bonn

Bonn Ein großer Ölteppich lag am Dienstag auf dem Rhein in Bonn. Woher die Verunreinigungen kommen, ist noch nicht klar. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen.

Ein breiter ölig schimmernder Teppich zog sich am Dienstabend über den Rhein. So beschreibt es GA-Leser Harald Talarczyk, der nach eigenen Angaben an dem Abend mit dem Fahrrad über die Konrad-Adenauer-Brücke fuhr und von dem Ereignis ein Foto machte. „Ich habe gegen 20:15 Uhr eine massive Ölverschmutzung des Rhein festgestellt. Und zwar auf der gesamten Flussbreite“, schreibt Talarczyk. Die Verschmutzung dauerte auch weiter in die Abendstunden an. Auch um 21 Uhr sei sie noch zu sehen gewesen. Sie müsste von einem massiven Leck irgendwo flussaufwärts herrühren, vermutet Talarczyk. Die Polizei hatte er informiert. Die ihm gesagt habe, dass sie davon bereits wisse und es sich dabei ums Palmöl handeln solle.