Ohne Schiffskonvoi, aber mit Höhenfeuerwerk : Rhein in Flammen 2023 findet nur in Bonn statt

Rhein in Flammen 2023 findet nur in Bonn statt

Bonn Die Stadt Bonn und die Tourismus & Congress GmbH haben entschieden, das nächste Rhein in Flammen ohne die Nachbarkommunen zu bestreiten. Es fehlen Einnahmen, weil weniger Schiffe dabei sind.

Rhein in Flammen soll im Jahr 2023 in einer räumlich reduzierten Variante stattfinden. Das teilten Stadt Bonn und Tourismus & Congress GmbH am späten Mittwochnachmittag nach einem Gespräch mit den bislang beteiligten Kommunen zwischen Bonn und Linz mit. Laut Pressemitteilung haben die Partner vereinbart, „umgehend Planungsgespräche für Rhein in Flammen“ 2024 aufzunehmen, um die beliebte Veranstaltung in ein neues Konzept zu überführen, wirtschaftlich zu sichern und nachhaltig weiterzuentwickeln.