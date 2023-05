Feuerwerk auf dem Rhein Was Sie zu Rhein in Flammen 2023 wissen müssen

Das Landprogramm in der Rheinaue besteht aus einer elektronischen Bühne in der Rheinaue. Am Samstag, 6. Mai 2023, bietet die Tanzbühne „RheinEvents Stage“ musikalisches Programm. Am Brückenmarkt sorgen die Green-Juice-Macher am Freitag ab 16 Uhr und am Samstag ab 17 Uhr für Rock, Pop und neue Bands. Auch ein Riesenrad wird es in der Rheinaue wieder geben. Am Sonntag, 7. Mai, ist ein Familientag mit vergünstigten Preisen in der Rheinaue geplant. Zudem gibt es Karussells sowie Spielangebote für Kinder. Hinzu kommen Foodtrucks mit verschiedenen Speisen aus aller Welt.