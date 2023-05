Parksituation, sanitäre Anlagen, Kindersammelstelle Veranstalter von Rhein in Flammen hofft auf Rekord-Besucherzahl

Info

Die Großveranstaltung geht am Freitag, 5. Mai, von 13 bis 24 Uhr, am Samstag, 6. Mai, von 13 bis 2 Uhr und am Familiensonntag, 7. Mai, von 11 bis 18 Uhr. Neben Fahrgeschäften finden die Besucher drei Bühnen auf dem Gelände vor. Auf der Hauptbühne der Brückenforum GmbH spielen am Freitag und Samstag bekannte Acts wie die Domstürmer, Paveier, Sir Williams oder Dirty Deeds. Die Bühne von Rheinevents wird am Freitag zur Bretterbude Open Air: Die Macher des Panama Open Air lassen DJs auflegen. Am Samstag wird sie zur Tanzbühne und am Sonntag zum Tanzberg. Und an der Südbrücke laden die Organisatoren des Green Juice Festivals für Freitag und Samstag zum Rheinimpuls Festival 2023 ein.

Auf dem Rhein machen sich am Samstag gegen 17.30 Uhr 17 Schiffe auf den Weg, auf denen man feiern kann. Sie werden wie gewohnt zum Höhenfeuerwerk vor Ort sein. Vorher steuern sie aber nicht mehr wie früher die Orte südlich von Bonn an. Laut Veranstaltern gibt es nur noch wenige Karten. Mehr Infos auf www.rhein-in-flammen.com.