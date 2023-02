Feuerwerk auf dem Rhein : Was Sie zu Rhein in Flammen 2023 wissen müssen

Bonn Rhein in Flammen startet nach dreijähriger Corona-Pause wieder in Bonn. Was Besucher am ersten Mai Wochenende erwartet.

Das Festival „Rhein in Flammen“ in Bonn und am Siebengebirge mit Großfeuerwerk und Schiffskonvoi auf dem Rhein und Auftritten in der Rheinaue soll am 6. Mai 2023 nach drei Jahren Corona-Pause wieder stattfinden. Im Vergleich zu den Veranstaltungen vor der Pandemie ändert sich allerdings einiges.

Wann findet Rhein in Flammen 2023 in Bonn statt?

Am Samstag, 6. Mai 2023, startet die Veranstaltungsreihe mit Rhein in Flammen am Siebengebirge, teilt Rheinland-Pfalz Tourismus auf der Veranstaltungsseite mit. Das dreitägige Landprogramm in der Bonner Rheinaue beginnt schon am Freitag, 5. Mai 2023.

Was steht bei Rhein in Flammen 2023 auf dem Programm?

Die Schiffe werden koordiniert und als Konvoi zum musiksynchronen Abschlussfeuerwerk geführt. Auch in der Rheinaue ist ein Programm geplant. Welches Motto das Feuerwerk haben wird, ist noch nicht bekannt, möglicherweise hat es einen Bezug zu Beethoven. Das Rheinufer wird nur noch im Bonner Stadtgebiet illuminiert. Grund sind die eher schleppenden Ticketverkäufe auf den Schiffen. Die Feuerwerksabgabe, die die Passagiere zahlen, wurde bislang genutzt, um das Feuerwerk am Ufer zu finanzieren. Nur die Stadt Bonn springt finanziell ein. In den Nachbarstädten wird es keine Feuerwerke geben.

Was wird zu Rhein in Flammen in der Rheinaue geboten?

Das Landprogramm in der Rheinaue besteht aus einer elektronischen Bühne in der Rheinaue. Am Freitag, 5. Mai 2023, wird wieder das Panama-Open-Air-Festival von Rheinevents stattfinden. Auf der großen Bühne spielen dann bekannte Coverbands und am Samstag Größen der kölschen Musikszene. Am Brückenmarkt sorgen die Green-Juice-Macher für Rock, Pop und neue Bands. Auch ein Riesenrad wird es in der Rheinaue wieder geben. Am Sonntag, 7. Mai, ist ein Familientag in der Rheinaue geplant.

Welche Bands treten auf?

Auf der Hauptbühne sind für Freitag angesagt:

18:00 Uhr One Louder

20:00 Uhr Forced to Mode

22:00 Uhr Dirty Deeds 79

Am Samstag treten auf:

16:00 Uhr Boogie Wonder Starts

18:00 Uhr Miljö

19:00 Uhr Domstürmer

20:00 Uhr Paveier

21:00 Uhr Klüngelköpp

22:00 Uhr Sir Williams

23:15 Uhr Musiksynchrones Höhenfeuerwerk

23:35 Sir Williams

Wann fahren die Schiffe über den Rhein?

Am Samstag, 6. Mai 2023, starten die Schiffe von verschiedenen Startpunkten zu Berg, vorbei am Siebengebirge. Illuminierte Ufer in den Nachbarstädten wird es nicht geben. Gegen 21.30 Uhr sammelt sich der Schiffskonvoi im Bonner Süden. Hell erleuchtet geht es dann weiter an den illuminierten Ufern in Richtung Bonner Norden. Dort dreht der Konvoi, um in die Zielaufstellung vor der Bonner Rheinaue einzufahren.

Welche Reedereien bieten Fahrten zu Rhein in Flammen an?

Stand 28. Februar waren 16 Schiffe für den Konvoi angemeldet, darunter Bonner Personen Schifffahrten (0228 636363) sowie Personenschifffahrt Pilger-Hoitz (0228 362277) und

Wer muss die Feuerwerksabgabe zahlen?

Die Feuerwerksabgabe erhebt die Stadt Bonn von den Reedereien pro verkauftem Ticket. Sie beträgt 10,92 Euro. Zuschauer des Landprogramms müssen keine Feuerwerksabgabe zahlen.

Seit wann gibt es Rhein in Flammen?

„Rhein in Flammen“ hat in Bonn eine mehr als 35-jährige Tradition. Das Fest findet traditionell am ersten Maiwochenende statt. Damit wird gleichzeitig die Open-Air-Veranstaltungssaison eröffnet. Die Ursprünge reichen bis in die 1930er Jahre zurück. 1931 erstrahlte auf einer Länge von damals schon 26 Stromkilometern das Rheinufer zwischen Linz und Bad Godesberg im Glanz bengalischer Lichter.

Wer veranstaltet Rhein in Flammen?

Während die „Tourismus & Congress GmbH Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler“, kurz T&C, die Schiffe organisiert, ist die Stadt Veranstalterin des Landprogramms.

