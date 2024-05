Rhein in Flammen 2024 Deshalb starteten Feuerwerk und Drohnenshow viel zu spät

Feuerwerk in Kombination mit einer Drohnenshow: Das sollte das Highlight bei Rhein in Flammen werden. Doch der Start verschob sich um mehr als eine halbe Stunde nach hinten, weshalb am Samstagabend Besucher enttäuscht abzogen. Die Neuauflage des Riesen-Events hatte dennoch einiges zu bieten, Zehntausende Menschen kamen laut Veranstalter an allen drei Tagen in die Rheinaue. Auf dem Rhein waren rund 5000 Gäste im Schiffskonvoi unterwegs.