Rheinaue in Bonn Veranstalter von Rhein in Flammen kämpft mit Pfützen

Eine kleine Gruppe tanzt zum Auftakt bereits ausgelassen zu den Klängen von Ángel. „Als ich gesehen habe, dass es dieses Jahr die Boothaus-Bühne gibt, fragte ich mich, ob Rhein in Flammen jetzt zur nächsten Rheinkultur wird. Vor einigen Jahren gab es ja immer das kostenlose Open-Air-Festival Rheinkultur, das war ja auch umsonst und draußen mit überregionalen Acts. Rhein in Flammen wird immer größer, drei Tage umsonst Festival in Bonn, das ist crazy“, sagt Ellen, 25 Jahre alt, die selbst als DJane Youkhi in der Szene unterwegs ist. Am Samstag legen an der Bootshaus-Bühne zehn Künstler auf, am Sonntagnachmittag können sich die Besucher auf den deutschen House-DJ Wankelmut freuen, der für seine Remixes von „My Head Is A Jungle“, „One Day“ oder „Nevermind“ bekannt ist.