Event am ersten Maiwochenende Kiffen bei Rhein in Flammen in Bonn verboten

Am ersten Maiwochenende wird das Landprogramm von Rhein in Flammen erstmals von einem neuen Veranstalter organisiert. Yannick Fugenzi hat zu diesem Zweck die RiF GmbH gegründet. Wie der vormalige Veranstalter verzichtet Fugenzi auf den Aufbau eines Zauns in der Rheinaue an den drei Tagen mit Musik- und Familienprogramm von Freitag bis Sonntag. Höhepunkt wird das Feuerwerk sein, das am Samstag, 4. Mai, um 23.05 Uhr starten soll.