Rhein in Flammen in Bonn Feuerwerk verschreckt Gänse mitten in der Brutzeit

Ein bisschen fühlt es sich an wie am Aschermittwoch. An den Tagen nach Rhein in Flammen herrscht Katerstimmung in der Rheinaue. Die Fahrgeschäfte sind bereits abgebaut, ihre Besitzer weitergezogen. Arbeiter verladen die mobilen Toiletten. Andere ziehen Schläuche aus einem Abwasserschacht. Die Teams von Bonnorange haben auf den Wiesen rund um den Rheinauensee bereits ganze Arbeit geleistet und Tausende Zigarettenkippen, Verpackungen und Plastikflaschen eingesammelt.