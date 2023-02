Event in Bonn : Frust statt Freude vor Rhein in Flammen

Die Veranstalter des Schiffskonvois müssen eine Feuerwerksabgabe zahlen und wissen noch nicht genau, was sie dafür bekommen. Foto: Dominik Ketz

Bonn Noch immer ist unklar, was bei Rhein in Flammen in Bonn an den Ufern des Rheins geboten wird. Die Veranstalter und Schiffseigner sind verärgert über mangelnde Programminformationen und zudem besorgt über den mauen Vorverkauf.