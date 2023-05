Feuerwerk-Spektakel ist zurück Tausende feiern in der Rheinaue bei Rhein in Flammen

Von dem schlechten Wetter lassen sich die Besucher nicht beirren und tanzen – teils mit Regenschirmen – vor der Hauptbühne. Zu Beginn heizte dort am Nachmittag die Band „Boogie Wonder Stars“ ordentlich ein. „Zwar ist der Wettergott nicht so gnädig mit uns, aber ihr seid hier, wir sind hier, und wir freuen uns, dass ein paar Earth, Wind and Fire Songs mit euch zu teilen“, so Sängerin Ji-In Cho.