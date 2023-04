Erneuerung des Konzepts Stadt Bonn schreibt Rhein in Flammen neu aus

Während Rhein in Flammen 2023 noch mitten in der Vorbereitungsphase ist, macht die Stadt Bonn sich Gedanken für die nächsten Jahre. Für den 19. April wurde eine Sondersitzung des Ausschusses für Europa, Internationales, Wissenschaft, Wirtschaft und Arbeit anberaumt, um eine Ausschreibung für die kommenden Veranstaltungen vorzubereiten und Bewertungskriterien festzulegen. Dabei geht es nicht nur um das, was an Land passiert, sondern auch um den Schiffskonvoi auf dem Rhein – und zwar langfristig. Der bisherige Veranstalter des Landprogramms, Jürgen Harder, hält das für eine gute Idee.