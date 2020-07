Ausschank im Biergarten : Feuer zerstört Pavillon in der Bonner Rheinaue

Feuer zerstört Pavillon in der Bonner Rheinaue

Bonn Im Parkrestaurant Rheinaue in Bonn hat in der Nacht zu Donnerstag ein Feuer den Ausschank im Biergarten zerstört. Verletzt wurde dabei niemand. Der Geschäftsführer sagt: „Wir lassen uns nicht unterkriegen.“

Kurz nach 4 Uhr am Donnerstagmorgen ist die Bonner Feuerwehr zum Parkrestaurant Rheinaue ausgerückt. Dort stand ein Holzpavillon, der im Biergarten als Ausschank genutzt wird, in Flammen. Die Nachlöscharbeiten dauern noch an. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.