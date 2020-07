Feuer am Parkrestaurant Rheinaue : Schwerverletzter wird erst Stunden nach dem Brand gefunden

Die Polizei hat den Biergarten am Restaurant Rheinaue abgesperrt. Foto: Axel Vogel

Bonn Ein Schwerverletzter ist nach dem Brand am Parkrestaurant Rheinaue in Bonn Stunden später in einem naheliegenden Gebüsch gefunden worden. In der Nacht zu Donnerstag hatte ein Feuer den Ausschank im Biergarten zerstört.



Von Anja Wollschlaeger

Nach dem Brand in einem Biergarten in der Rheinaue in der Nacht zu Donnerstag ist mehrere Stunden später ein Mann mit schweren Brandverletzungen in einem Gebüsch in der Nähe des Brandortes entdeckt worden. Ein Mitarbeiter des Restaurants hatte den Verletzten gefunden und die Feuerwehrleute, die zur Nachschau vor Ort waren, informiert. Diese riefen sofort eine Notärztin und den Rettungsdienst. Ein Hubschrauber brachte den Verletzten in ein Krankenhaus nach Köln. Laut einem Feuerwehrmann, der Erste Hilfe geleistet hatte, war der Mann ansprechbar, aber nicht vernehmungsfähig. Um wen es sich handelt und in welchem Zusammenhang der Verletzte zu dem Brand steht, ist noch unklar.

Kurz nach 4 Uhr am Donnerstagmorgen war die Feuerwehr zum Parkrestaurant Rheinaue ausgerückt. Dort stand ein Holzpavillon, der im Biergarten als Ausschank genutzt wird, in Flammen. Anwohner hatten die Flammen in der Nacht gesehen und die Feuerwehr alarmiert.

Dirk Dötsch, seit 2000 Geschäftsführer und Pächter des Parkrestaurants, war von der Polizei am Morgen angerufen worden und danach zum Brandort gekommen. Er beobachtete die Löscharbeiten und sagte dem GA: „Wir lassen uns nicht unterkriegen.“ Er ist froh, dass Schirme, Bierbänke und Tische auf den ersten Blick unversehrt geblieben sind. Zu diesem Zeitpunkt war der Verletzte noch nicht entdeckt worden.

Dötsch hatte vor einer Woche im Biergarten mit Sommerkonzerten gestartet. Für ihn war die Außengastronomie eine „große Hoffnung nach Corona“. Noch während die Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt war, überlegte er Alternativen und plant, auf einer angrenzenden Wiese den Biergarten zu eröffnen: „Solange ich Tische und Stühle und eine Fläche habe, kann ich weitermachen.“ Auf Facebook gab er bekannt, dass das für heute geplante Konzert auf der Terrasse stattfinden wird. Das Feuer hat das Restaurantgebäude nicht erreicht, sodass der Betrieb dort weitergehen kann. Die Sommerkonzerte sollen nahtlos weiterlaufen. Ab Samstag soll neben dem Restaurant ein „Pop-Up Biergarten öffnen“. Laut Dötsch ist der Schaden wohl versichert. In dem Pavillon war eine Ausgabeküche, eine Schankanlage und ein Kühlraum installiert. Auch die Grillstation daneben ist komplett zerstört.

Bei den Löscharbeiten musste nach Angaben von Wehrleuten vor Ort eine Wasserversorgung aufgebaut werden, weil ein Hydrant nicht funktionierte. Ein Tanklöschfahrzeug wurde angefordert. Laut der Pressestelle der Feuerwehr ist das die Versorgung mit Löschwasser in der Rheinaue generell schwierig.

Einsatzleiter Eric Lambertz machte auf eine besondere Gefahr für die Einsatzkräfte aufmerksam: „Wir haben mehrere CO 2- und auch Propangasflaschen in dem Pavillon gefunden.“ Sie konnten rechtzeitig gesichert und gekühlt werden, sodass sie nicht explodierten.

Die Ursache des Feuers ist noch nicht bekannt. Inzwischen hat die Kriminalpolizei den Biergarten abgesperrt und mit der Brandermittlung begonnen.