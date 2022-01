Tote Gänse in Bonn : Institut bestätigt Ausbruch der Vogelgrippe in der Rheinaue

Tote Gänse in der Bonner Rheinaue : Stadt ergreift vorerst keine Maßnahmen nach Vogelgrippe-Verdacht Das Friedrich-Löffler-Institut hat den Ausbruch der Vogelgrippe in der Rheinaue in Bonn noch immer nicht amtlich bestätigt. Dort wurden zwei mit Viren befallene tote Gänse gefunden. Weitere Maßnahmen gibt es vorerst nicht.