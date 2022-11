Lebendfallen werden bevorzugt : Jagd auf Nutrias in der Rheinaue Bonn hat begonnen

Der vermeintliche Nutria-Jäger in der Bonner Rheinaue. Foto: Barbara Hohpe

Bonn Jäger haben begonnen, die Nutrias in der Rheinaue Bonn zu bejagen. Obwohl die Stadt das Einfangen in den Lebendfallen bevorzugt, ist am Donnerstagmorgen ein Schuss im Erholungspark gefallen.

Die Jagd auf Nutrias in der Rheinaue hat begonnen: Am frühen Donnerstagmorgen hat ein Jäger bei den Seen eines der Tiere mit einer Pistole erschossen. Barbara Hohpe, die sich mit anderen Bürgern um die Biberratten in der Rheinaue kümmert, berichtete gegenüber dem GA, dass ein Schuss etwa 50 Meter von ihr entfernt gegen 6.30 Uhr gefallen sei.

„Ich war mit einer Freundin dort unterwegs.“ Es sei noch dunkel gewesen, beide hätten Taschenlampen dabei gehabt. Der Knall habe sie erschreckt. Sie hätten ein Fahrrad in der Nähe eines Gebüsches wahrgenommen.

Um die Herkunft des Geräusches zu ermitteln, informierte Hohpe zunächst die Gartenmeisterei und dann die Polizei. Beamte seien auch gekommen, hätten einen Mann befragt, die beiden Frauen aber weggeschickt. Später habe es von den Polizisten geheißen, dass der Mann für das Jagen eine Genehmigung der Stadt habe vorlegen können.

Ein zweites Mal erschien die Polizei etwa eine Stunde später, nachdem Hohpe und ihre Gefährtin den Jäger in Anglerhosen telefonierend durch einen der Seen hatten waten sehen. Nach Angaben von Hohpe erteilten die Beamten den beiden Frauen bei ihrem zweiten Besuch mündlich einen Platzverweis für den Tag.

Hintergrund: Der Jäger soll sich von ihnen bedroht gefühlt haben. Hohpe bestreitet, gegen den Mann irgendwelche Drohungen ausgestoßen zu haben: „Er war doch bewaffnet, nicht ich.“ Was sie kritisiert ist überdies, dass die Stadt entgegen ihrer Ankündigung die Nutrias offenbar vor Ort erschießen lässt.

Sowohl die Stadt als auch die Polizei bestätigten den Vorfall im Kern. „Bei dem Einsatz am Morgen musste ein Nutria direkt vor Ort erlegt werden, da ein Transport des Tieres nicht möglich war“, hieß es aus dem Bonner Presseamt auf Nachfrage. Das Tier sei groß gewesen und aggressiv aufgetreten. Grundsätzlich wolle die Stadt aber vermeiden, dass die Jäger vor Ort schießen müssen. „Im Sinne des Tierschutzes kann es aber in Einzelfällen die richtige Entscheidung sein“, so das Presseamt.

Stadt: Jagdrechtlich war das Vorgehen in Ordnung

Jagdrechtlich sei das Vorgehen in Ordnung gewesen. Für den linksrheinischen Rheinauenpark habe die Stadt eine beschränkte Jagderlaubnis ausgestellt. Der Einsatz von Jagdwaffen sei im Naherholungsgebiet grundsätzlich nicht gestattet. Mit einer Kurzwaffe wie einer kleinkalibrigen Pistole sei das Erlegen für Jäger aber erlaubt.

Die Polizei gab Auskunft, dass die Beamten vor Ort einen Mann antrafen, der nach seinen Angaben im Auftrag der Stadt Bonn im Einsatz gewesen sei, um Nutrias zu jagen. „Uns gegenüber hat er angegeben, dabei auch eine Schusswaffe genutzt zu haben.“ Ob es zu dem Platzverweis gegen die Frauen kam, konnte die Polizei am Donnerstag nicht bestätigen. Wohl aber habe, so ein Polizeisprecher, der Jäger Anzeige gegen die Frauen erstattet. Hohpe will ihn ihrerseits anzeigen, wegen des Pistoleneinsatzes in ihrer direkten Nähe, wie sie dem GA sagte.

Hohpe und Vera Schweizer, die ebenfalls regelmäßig nach den Nutrias schaut, haben in den vergangenen Wochen festgestellt, dass die Population der Biberratten deutlich abgenommen hat. Statt der Tötung von Nutrias setzen sie sich für deren Sterilisation ein. Es stünden Tierärzte bereit, die solche Eingriffe durchführten. Und eine Reihe von Spendern, die die Finanzierung übernähmen. „Es würde die Stadt nichts kosten“, sagen beide. Bürgeranträge zu diesem Ansinnen liegen den politischen Gremien vor. Der Bürgerausschuss vertagte sie zuletzt.

Auch die Bonner Linksfraktion plädiert mit einem eigenen Antrag für eine Kastration nach italienischem Vorbild. Die Stadtverordnete Julia Schenkel sagte dazu: „Wir wissen sehr wohl, dass wir damit aufseiten der Politik alleine sind und die Chancen auf Kursänderung schlecht stehen, solange der Wille an der Stadtspitze und Politik dazu fehlt.“ Die Bejagung am Donnerstagmorgen werfe nun die Frage auf, ob die Tiere tatsächlich mit Lebendfallen gefangen und andernorts erlegt werden oder direkt vor Ort erschossen würden. Hohpe stellt in diesem Punkt auch die Frage, wie der Waidmann mit seinem Rad das lebende Nutria in einer Lebendfalle aus der Rheinaue befördern wollte.

Kastrationsantrag im Bürgerausschuss

Am kommenden Mittwoch wird sich der Bürgerausschuss erneut mit dem Kastrationsantrag befassen. „Angesichts dessen, dass die Stadt nur eine Mitteilungsvorlage zur Nutriabejagung rausgegeben hat und diese das niemals zum Beschlusspunkt erhoben hat, finden wir es unerhört, die Bejagung zu beginnen, bevor sich überhaupt einmal öffentlich darüber ausgesprochen werden kann“, sagte Ratsfrau Schenkel. Die Stadt gestattet das Erlegen mit der Begründung, dass die invasiven Biberratten Schäden in der Rheinaue anrichten und keine natürlichen Fressfeinde habe.